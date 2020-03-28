США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $12 млн для противодействия коронавирусу - посольство

США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $12 млн для противодействия коронавирусу COVID-19, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

«Оказаная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19», - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в соцсети Фейсбук в ночь на субботу.

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.