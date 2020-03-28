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02:02 28.03.2020

Французская CMA CGM продала долю в контейнерном терминале в Одессе Terminal Link

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Французская контейнерно-логистическая компания CMA CGM продала долю в контейнерном терминале в Одессе Terminal Link в ходе закрытия первой сделки по продаже портовых активов совместному с China Merchants Port Holdings предприятию Terminal Link.

Как отмечается в сообщении на сайте CMA CGM, в состав сделки, предусматривающей продажу за наличные терминальных активов общей стоимостью $815 млн вошла в том числе доля компании в Odessa Terminal.

Помимо украинского актива CMA CG сіделка также затронет такие терминалы, как CMA CGM PSA Lion Terminal (CPLT, Сигнапур), Kingston Freeport Terminal (Ямайка), Rotterdam World Gateway (Нидерланды), Qingdao Qianwan United Advance Container Terminal (Китай), Vietnam International Container Terminal, Ho Chi Minh City (Вьетнам), Laem Chabang International Terminal (Таиланд) и Umm Qasr Terminal (Ирак).

Сделка является частью глобального соглашения между компаниями, подписанного в конце 2019 года и предусматривающего продажу доли в 10 терминалах общей стоимостью в $968 млн.

Продажа терминалов Mundra Terminal (Индия) и Gemalink в(Вьетнам) на сумму более $150 млн компании планируют завершить к концу первой половины 2020 года.

 

Совместное предприятие Terminal Link было создано в 2013 году и на 51% принадлежит CMA CGM и 49% - China Merchants Port.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Администрация морских портов Украины", ГП "Одесский морской торговый порт", "Бруклин-Киев"  и CMA CGM подписали меморандум, предусматривающий участие французской компании в развитии инфраструктуры одесского терминала.

CMA CGM Group - транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе. Как отмечает Мининфраструктуры, она является крупнейшим во Франции и третьим в мире морским контейнерным перевозчиком с общим дедвейтом судов в 2,208 млн TEUs, оперируя флотом из 445 судов и обслуживаясь более чем в 420 портах мира. До завершения сделки контролировала 50% ООО "Бруклин-Киев Порт".

Стивидорная компания "Бруклин-Киев" оперирует причалами Хлебной гавани Одесского порта с сентября 1994 года. Специализация: перевалка зерновых грузов навалом, металлопродукции, рудных грузов, контейнеров.

Среди ее стратегических клиентов – ADM-ASTI, Louis Dreyfus, CMA CGM, ООО "Метинвест- холдинг", ООО "Интерпайп-Украина".

Согласно информации на сайте компании, ее контейнерный терминал начал работу в октябре 2006 года. Он находится в тылу причалов 42-43 и занимает более 10 га. Длина причальной линии позволяет принимать и обрабатывать суда-контейнеровозы длиной до 300 м и вместимостью до 10,622 тыс. TEU. Основными партнерами контейнерного терминала являются CMA CGM и COSCO SHIPPING.

Теги: #украина #терминал #одесса
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