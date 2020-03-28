Украинскую культуру не оставят без поддержки государства – глава Офиса президента

Офис президента Украины вместе с Кабинетом министров и с профильными комитетами Верховной Рады занимается поиском средств для нормального функционирования гуманитарной сферы Украины, отмечает руководитель ОП Андрей Ермак.

"Мы никогда не оставим украинскую культуру без поддержки государства, мы не имеем права экономить на ценностях", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Ермак указал, что недавно в публичное пространство попали предварительные рабочие расчеты министерства финансов по сокращению расходов госбюджета, в том числе, на сферу культуры. "Однако эти расчеты еще не одобрены не только Кабинетом Министров, но и самым Минфином. Понятно, что документ всколыхнул всю культурную общественность страны. Более того, эта информация очень возмутила Владимира Зеленского. Президент твердо убежден, что такие потенциальные меры тотального сокращения расходов станут разрушительными для всей культурной сферы", - подчеркнул глава ОП.

Ермак убежден, что даже в такой ситуации, как мировая проблема распространения коронавируса, когда силы многих стран и Украины направлены на сохранение здоровья своих граждан, важным является не только физическое здоровье, но и духовное. Глава Офиса Зеленского в Международный день театра поблагодарил людей, которые умеют "искусно телепортировать нас на несколько часов в совершенно другой мир".

"Да, обстоятельства заставили нас временно забыть о походах в театры, кино и на выставки. В сложные времена приходится принимать сложные решения. И часто они становятся болезненными. Это сложный вызов, но мы вместе все преодолеем. И, надеюсь, совсем скоро посетим наши любимые театры, кино и художественные выставки", - уверен он.