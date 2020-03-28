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01:10 28.03.2020

Почти 600 тыс. человек заразились коронавирусом в мире - университет

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Почти 600 тыс. человек заразились коронавирусом в мире - университет

В мире, по последним данным, зафиксировали 590 594 случая заражения людей коронавирусом COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий эти данные.

Речь идёт как о болеющих на данный момент, так и о скончавшихся пациентах, а также о выздоровевших.

При этом 100 717 заразившихся находятся в США. Это самый высокий показатель в мире на данный момент.

Скончались от последствий заражения 26943 человека на нашей планете.

Зато 130 865 человек уже успешно завершили лечение.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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