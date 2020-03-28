Кулеба попросил Нидерланды о содействии в закупке Украиной аппаратов  ИВЛ

УКРАИНА-НИДЕРЛАНДЫ-СОТРУДНИЧЕСТВО

Киев. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время телефонного разговора обсудили актуальную ситуацию с борьбой против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в частности Кулеба обратился к главе МИД Нидерландов с просьбой содействовать в закупке Украиной аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Кулеба поблагодарил коллегу за помощь, которую оказывают Нидерланды украинским гражданам, которые возвращаются на родину транзитом через аэропорт г. Амстердам. Со своей стороны, Стеф Блок поблагодарил Украину за содействие в возвращении на Родину группы нидерландских граждан", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в пятницу.

Также Кулеба отметил важность сохранения в условиях пандемии торгово-экономических связей между странами.

"Мы должны не жалеть усилий для сохранения в сложившихся условиях, торговли между странами, и минимизации негативного влияния на наши экономики", - цитирует его слова прес-служба МИД.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость сохранения международного санкционного давления на РФ, пока страна не прекратит своих агрессивных противоправных действий и не вернется в международно-правовое поле.

Собеседники также отметили превосходный уровень сотрудничества компетентных органов Украины и Нидерландов по делу о MH17.