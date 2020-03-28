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00:02 28.03.2020

Кадровые вопросы по Кабмину есть, информация будет в ближайшие дни – президент

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Кадровые вопросы по Кабмину есть, информация будет в ближайшие дни – президент

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что существуют кадровые вопросы по Кабинету министров, но в пятницу на заседании фракции "Слуга народа" они не обсуждались.

"Сегодня мы не говорили об этом. Есть такой вопрос, он обсуждается, по ряду причин, и связанных с различными факторами", - рассказал он журналистам в пятницу после заседания фракции.

Зеленский указал, что по кадровым решениям информация будет известна в субботу или воскресенье.

Теги: #зеленский #украина #кабмин
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