Кадровые вопросы по Кабмину есть, информация будет в ближайшие дни – президент

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что существуют кадровые вопросы по Кабинету министров, но в пятницу на заседании фракции "Слуга народа" они не обсуждались.

"Сегодня мы не говорили об этом. Есть такой вопрос, он обсуждается, по ряду причин, и связанных с различными факторами", - рассказал он журналистам в пятницу после заседания фракции.

Зеленский указал, что по кадровым решениям информация будет известна в субботу или воскресенье.