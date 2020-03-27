События

23:52 27.03.2020

За границей остаются 9 тыс. украинцев, Мининфраструктуры готовит предусматривающее обсервацию разрешение для желающих вернуться

2 мин читать
За границей остаются 9 тыс. украинцев, Мининфраструктуры готовит предусматривающее обсервацию разрешение для желающих вернуться

Министерство инфраструктуры Украины по поручению президента Владимира Зеленского, готовит решение, предусматривающее обсервацию для людей, которые хотят вернуться в Украину.

"С начала карантина вместе с Министерством иностранных дел мы вернули домой 100 тыс. граждан…  Еще около 9 тыс. человек заявивших о желании вернуться домой, остаются за рубежом", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

Он также отметил, что по поручению президента министерство готовит решение, которое предусматривает обсервацию для людей, желающих вернуться в Украину.

"Те рейсы, которые начаты 27 марта и будут завершены после 00:00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией", - отметил Криклий.

Он также поблагодарил за работу авиакомпании, железнодорожников и всех работников отрасли транспорта, благодаря кому украинцы вернулись домой.

Министр инфраструктуры также напомнил, что МИД просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас и подчеркнул, что с такими гражданами будет работать программа "Защита".

Как сообщалось, в пятницу в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта, в связи чем, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран.

Украина полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта, однако останется возможность пересечь границу с Украиной пешком или на автомобиле.

Теги: #эвакуация #украина #мининфраструктуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:28 28.03.2020
Кулеба попросил Нидерланды о содействии в закупке Украиной аппаратов  ИВЛ

Кулеба попросил Нидерланды о содействии в закупке Украиной аппаратов  ИВЛ

00:02 28.03.2020
Кадровые вопросы по Кабмину есть, информация будет в ближайшие дни – президент

Кадровые вопросы по Кабмину есть, информация будет в ближайшие дни – президент

23:45 27.03.2020
"Батькивщина" готова помочь президенту  в борьбе с  коронавирусом - Тимошенко

"Батькивщина" готова помочь президенту  в борьбе с  коронавирусом - Тимошенко

23:41 27.03.2020
Зеленский сообщил, что говорил с МВФ о реструктуризации долгов и переносе сроков, но пока не получил ответ

Зеленский сообщил, что говорил с МВФ о реструктуризации долгов и переносе сроков, но пока не получил ответ

23:30 27.03.2020
После выполнения условий МВФ Украина получит в течение 15 дней первый быстрый транш на $2 млрд прямо в бюджет - Зеленский

После выполнения условий МВФ Украина получит в течение 15 дней первый быстрый транш на $2 млрд прямо в бюджет - Зеленский

23:24 27.03.2020
В Украине зафиксировано 310 случаев инфицирования коронавирусом  COVID-19 –Минздрав

В Украине зафиксировано 310 случаев инфицирования коронавирусом  COVID-19 –Минздрав

22:56 27.03.2020
На внеочередном заседании рассмотрят законопроекты о рынке земли и о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам - зампред фракции "Слуга народа"

На внеочередном заседании рассмотрят законопроекты о рынке земли и о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам - зампред фракции "Слуга народа"

08:49 27.03.2020
Спецрейс катарских авиалиний доставляет 140 украинцев из Бангкока в Доху, в Киев граждане прибудут 27 марта вечером

Спецрейс катарских авиалиний доставляет 140 украинцев из Бангкока в Доху, в Киев граждане прибудут 27 марта вечером

08:21 27.03.2020
В Одессе пожарные ликвидируют возгорание жилого дома

В Одессе пожарные ликвидируют возгорание жилого дома

07:32 27.03.2020
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После выполнения условий МВФ Украина получит в течение 15 дней первый быстрый транш на $2 млрд прямо в бюджет - Зеленский

В Украине зафиксировано 310 случаев инфицирования коронавирусом  COVID-19 –Минздрав

Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд – Зеленский

На согласительном совете нардепы решат, где именно провести внеочередное заседание Рады - Разумков

Зеленский хочет, чтобы Рада рассмотрела на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп подписал закон о помощи американской экономике на $2 трлн в период коронавируса

В целом от МВФ плюс Всемирный банк и ЕБРР Украина может получить минимум $10 млрд, также ведутся переговоры с отдельными странами – Зеленский

Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд – Зеленский

В Днепропетровской области выздоровел первый заболевший коронавирусом житель

На согласительном совете нардепы решат, где именно провести внеочередное заседание Рады - Разумков

Зеленский хочет, чтобы Рада рассмотрела на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов

Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник - Зеленский

Фракция "Слуга народа" в Раде проводит заседание с участием Зеленского и Разумкова – источник

В Ровенской области жителям н.п.Тынное, где 9 человек заболели коронавирусом, запрещено выезжать из села - ОГА

Национальный совет безопасности Бельгии продлит режим изоляции из-за коронавируса до 19 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА