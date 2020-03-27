За границей остаются 9 тыс. украинцев, Мининфраструктуры готовит предусматривающее обсервацию разрешение для желающих вернуться

Министерство инфраструктуры Украины по поручению президента Владимира Зеленского, готовит решение, предусматривающее обсервацию для людей, которые хотят вернуться в Украину.

"С начала карантина вместе с Министерством иностранных дел мы вернули домой 100 тыс. граждан… Еще около 9 тыс. человек заявивших о желании вернуться домой, остаются за рубежом", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

Он также отметил, что по поручению президента министерство готовит решение, которое предусматривает обсервацию для людей, желающих вернуться в Украину.

"Те рейсы, которые начаты 27 марта и будут завершены после 00:00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией", - отметил Криклий.

Он также поблагодарил за работу авиакомпании, железнодорожников и всех работников отрасли транспорта, благодаря кому украинцы вернулись домой.

Министр инфраструктуры также напомнил, что МИД просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас и подчеркнул, что с такими гражданами будет работать программа "Защита".

Как сообщалось, в пятницу в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта, в связи чем, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран.

Украина полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта, однако останется возможность пересечь границу с Украиной пешком или на автомобиле.