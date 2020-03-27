"Батькивщина" готова помочь президенту  в борьбе с  коронавирусом - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" готова подставить плечо президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коронавирусом и помочь поднять экономику, заявляет ещё лидер Юлия Тимошенко.

"Я встречалась вчера с президентом, и это встреча была очень важна. Я президенту сказала: "Господин президент, мы были в оппозиции, но мы были в оппозиции до момента начала этой экстренной ситуации в мире". Сейчас мы вышли из оппозиции и я лично пришла к президенту, чтобы сказать - у нас есть план, у нас есть точно пошаговая стратегия, как защитить сегодня людей от болезни и как сегодня поднять экономику и защитить финансы. И мы готовы стать рядом с президентом, рядом с правительством и сделать все, что надо. И нам тут не надо никаких особых вещей, нам надо дать возможность работать", - сказала Тимошенко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером в эфире телеканала "Украина".