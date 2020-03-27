Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках – замглавы фракции "Слуга народа"

Верховная Рада готова проголосовать за правительственный законопроект №3260 о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам, отмечает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Так же парламент настроен принять правительственный закон о банках. Он тоже нужен для получения помощи (финансовой помощи от МВФ – ИФ). Ожидается, что мы сможем получить ее уже в апреле", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу по итогам заседания фракции.

Как сообщалось, 24 марта правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности №3260, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам.

Принятие этого законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с МВФ.