В Днепропетровской области выздоровел первый заболевший коронавирусом житель, который вместе с женой вернулся из Франции, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

"Первые два случая коронавирусной инфекции в области обнаружили у супругов, которые вернулись из Франции. Только заболев, они сразу самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице №21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели. Наконец получили результаты повторных исследований на COVID-19. Анализы показали, что мужчина выздоровел. Но у жены коронавирус пока подтвердился", - отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Так, мужчину уже готовят к выписке, а его супруга пока что будет оставаться в больнице под наблюдением специалистов.

Сейчас в Днепропетровской области 6 подтвержденных случаев коронавируса.