На согласительном совете нардепы решат, где именно провести внеочередное заседание Рады - Разумков

На заседании согласительного совета Верховной Рады, которое должно состояться на выходных, лидеры фракций и групп парламента выберут место проведения внеочередного пленарного заседания, заявил председатель Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что завтра-послезавтра будет согласительный совет, будем обсуждать это с коллегами, решать, как лучше сделать: либо всё-таки провести заседание в стенах Верховной Рады быстро, если не будет вопросов и возражений, а если нет, то будем проводить его во внутреннем дворике Верховной Рады", - заявил Разумков в пятницу вечером после заседания фракции "Слуга народа".

Он добавил, что во внутреннем дворе сможет уместиться 425 народных депутатов с соблюдением безопасной дистанции.

"Единственная проблема, которая возникает - это проблема, связанная с временем: будет работать счетная комиссия, подсчитывать голоса. И все-таки не лето на улице, поэтому будем общаться и принимать решение", - отметил спикер парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.