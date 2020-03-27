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20:48 27.03.2020

Зеленский хочет, чтобы Рада рассмотрела на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов

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Зеленский хочет, чтобы Рада рассмотрела на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы народные депутаты на следующем внеочередном пленарном заседании рассмотрели законопроект, предусматривающий возможность их дистанционной работы во время карантина.

"Это будет не последнее внеочередное заседание. Хочу, чтобы они (депутаты – ИФ-У) ещё рассмотрели возможность работать дистанционно. Сейчас они проработают такой законопроект, он может действовать только сейчас, в условиях коронавируса. Я думаю, что когда эта болезнь пройдёт, а она пройдёт, то этот законопроект не будет так важен и нужен", - сказал Зеленский в пятницу вечером после заседания парламентской фракции "Слуга народа".

Теги: #зеленский #рада #дистанционная_работа
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