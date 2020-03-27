В Ровенской области жителям н.п.Тынное, где 9 человек заболели коронавирусом, запрещено выезжать из села - ОГА

В Ровенской области жителям н.п.Тынное, где 9 человек заболели коронавирусом, запрещено выезжать из села до выяснения обстоятельств инфицирования, сообщает Ровенская областная государственная администрация.

"Сейчас в селе Тынное Сарненского района проводят усиленные меры по противодействию распространению коронавируса. Напомним, все 9 человек, у которых обнаружили заболевания - жители этого населенного пункта. Еще вчера, после результатов быстрых тестов, на выездах из села установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. До выяснения обстоятельств - запрещено покидать деревню. Движение габаритного транспорта пущено в обход Тынного", - говорится в сообщении ОГА.

Также сотрудники полиции устанавливают лиц, которые могли контактировать с инфицированными.

"В селе проводится усиленная информационная работа о важности самоизоляции и немедленного обращения в лечебное учреждение в случае появления симптомов заболевания. Работаем в том числе через лидеров общественного мнения и религиозных общин. Выясняются все контакты инфицированных коронавирусом, их также самоизолируют", - рассказал глава ОГА Виталий Коваль во время брифинга.

В то же время отмечается, что проблем с поставкой продуктов в село нет. Всего в населенном пункте проживает около 5000 человек.

Также к охране приступили полицейские и Нацгвардия, которые будут патрулировать круглосуточно, а ГСЧС осуществляет санитарную обработку техники при въезде в село Тынное.