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19:43 27.03.2020

Конгресс одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

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Конгресс одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

Палата представителей вслед за Сенатом Конгресса США одобрила в пятницу законопроект о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн.

Президент Дональд Трамп ранее обещал незамедлительно подписать этот закон, который по своему масштабу почти в 2 раза превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 г. для преодоления финансового кризиса.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Согласно законопроекту, выплаты в размере $1200 получат граждане, зарабатывающие менее $75 тыс. в год, для получающих от $75 тыс. до $99 тыс. сумма будет пропорционально снижаться, а для имеющих от $99 тыс. - выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить $2400 на двух взрослых и по $500 на ребенка.

Теги: #сша #законопроект #коронавирус
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