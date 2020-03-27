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19:26 27.03.2020

Дистанционное голосование - это антиконституционно - депутат Наталуха

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Дистанционное голосование - это антиконституционно - депутат Наталуха

Конституцией Украины не предусмотрена процедура дистанционного принятия решений Верховной Радой, а значит, оно не соответствует ее положениям, заявил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

"Касательно дистанционного голосования: я готов, возможно, представить себе это в рамках комитета, но это антиконституционно и Конституция не предусматривает такой процедуры", - подчеркнул Наталуха в эфире телеканала "Украина 24".

Депутат отметил, что, несмотря на эпидемию коронавируса, готов приходить в парламент в средствах защиты для голосования за законопроекты.

Теги: #рада #дистанционное_голосование
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