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19:18 27.03.2020

Руководители санаториев просят руководство страны поддержать курортную сферу

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Руководители санаториев просят руководство страны поддержать курортную сферу

Руководители санаториев, курортных гостиниц и общественных организаций, представляющих курорты пяти областей Украины, просят руководство страны поддержать курортную отрасль во время карантина и в послекарантинный период.

С соответствующим обращением, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", более 20 руководителей санаториев и общественных организаций, представляющих курорты Закарпатья, Львовской, Херсонской, Черкасской и Донецкой областей обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

"Сегодня закрыты практически все санаторно-оздоровительные и гостиничные комплексы на курортах Украины, десятки тысяч работников оказались в неоплачиваемых отпусках, немалое количество вынуждено была уволиться", - отмечается в письме.

Представители курортной отрасли Украины, в частности, просят правительство предоставить беспроцентные кредиты на оплату труда до конца 2020 года, ввести программу краткосрочных кредитов на восстановление услуг, снижение тарифов на электроэнергию и воду, а также отменить налог на прибыль и единый социальный взнос для предприятий до конца 2020 года.

"Мы понимаем, что послекарантинный период будет не легче - граждане без средств для отдыха и оздоровления, в результате может привести к банкротству всей отрасли", - подчеркнули руководители санаториев и отелей курортной сферы.

Теги: #поддержка #санатории
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