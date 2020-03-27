Очередь из 1,8тыс. украинцев образовалась в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе

В пятницу в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта, в связи чем, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается скопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В пункте пропуска "Краковец" в 17:00 начали пропуск на пешем направлении, где за один час пропустили 160 человек. На 18:00 - привлечено три автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области, два автобуса ГСЧС, четыре микроавтобуса волонтеров. В движении к пункту пропуска семь автобусов от Львовской облгосадминистрации и два автобуса ГСЧС; - пропущено - 3178 человек; - очередь - 1800 человек", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу вечером.

Вместе с тем, в пункте пропуска "Ягодин" были привлечены 20 автобусов, предоставленных органами местной власти Волынской и Ривенской областей, и пропустили 5,6 тыс. человек, очередь – отсутствует.

В пункте пропуска "Рава-Русская" привлечены три автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области; всего было пропущено через ПП 3729 человек, а очередь по состоянию на 18:00 составляет 50 человек.

"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля. Привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля", - проинформировали в Госпогранслужбе Украины.