События

19:12 27.03.2020

Очередь из 1,8тыс. украинцев образовалась в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе

1 мин читать
Очередь из 1,8тыс. украинцев образовалась в пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе

В пятницу в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта, в связи чем, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается скопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В пункте пропуска "Краковец" в 17:00 начали пропуск на пешем направлении, где за один час пропустили 160 человек. На 18:00 - привлечено три автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области, два автобуса ГСЧС, четыре микроавтобуса волонтеров. В движении к пункту пропуска семь автобусов от Львовской облгосадминистрации и два автобуса ГСЧС; - пропущено - 3178 человек; - очередь - 1800 человек", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу вечером.

Вместе с тем, в пункте пропуска "Ягодин" были привлечены 20 автобусов, предоставленных органами местной власти Волынской и Ривенской областей, и пропустили 5,6 тыс. человек, очередь – отсутствует.

В пункте пропуска "Рава-Русская" привлечены три автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области; всего было пропущено через ПП 3729 человек, а очередь по состоянию на 18:00 составляет 50 человек.

"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля. Привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля", - проинформировали в Госпогранслужбе Украины.

Теги: #польша #граница #очередь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:20 27.03.2020
ЕС позднее оценит целесообразность ограничения на въезд иностранцев, на внутренних границах обеспечит "зеленые коридоры"

ЕС позднее оценит целесообразность ограничения на въезд иностранцев, на внутренних границах обеспечит "зеленые коридоры"

06:31 27.03.2020
Канада выступает против предложения США о размещении военных на совместной границе для борьбы с распространением COVID-19

Канада выступает против предложения США о размещении военных на совместной границе для борьбы с распространением COVID-19

18:56 25.03.2020
Двое украинцев инфицированы коронавирусом в Польше - посол

Двое украинцев инфицированы коронавирусом в Польше - посол

14:03 25.03.2020
Кабмин намерен полностью закрыть до конца пятницы любое пассажирское сообщение через госграницу – премьер

Кабмин намерен полностью закрыть до конца пятницы любое пассажирское сообщение через госграницу – премьер

15:01 24.03.2020
"Укрзализныця" 25 марта отправит в Польшу еще 2 поезда для возвращения украинцев

"Укрзализныця" 25 марта отправит в Польшу еще 2 поезда для возвращения украинцев

13:51 24.03.2020
Более 300 украинцам отказали во въезде в Беларусь из-за "неподтвержденной цели поездки"

Более 300 украинцам отказали во въезде в Беларусь из-за "неподтвержденной цели поездки"

21:59 22.03.2020
"Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев 23 марта

"Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев 23 марта

14:25 21.03.2020
Украина и Польша договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев во время карантинных мер

Украина и Польша договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев во время карантинных мер

22:56 20.03.2020
Польская компания "LOT" 21 марта совершит авиарейс из Варшавы в Киев

Польская компания "LOT" 21 марта совершит авиарейс из Варшавы в Киев

14:03 20.03.2020
"Укрзализныця" отправит в Польшу еще 2 поезда для возвращения украинцев на 21 марта

"Укрзализныця" отправит в Польшу еще 2 поезда для возвращения украинцев на 21 марта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Северная Македония стала 30 членом НАТО

Боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, ранение получила 65-летняя женщина

Коронавирус подтвердился у начальника полиции Киева Крищенко

В ОБСЕ призвали, чтобы меры по противодействию распространению коронавируса не были препятствием для доступа СММ ко всей территории Украины

Проект Консультативного совета в рамках ТКГ обсуждался в "Нормандском формате"

ПОСЛЕДНЕЕ

Национальный совет безопасности Бельгии продлит режим изоляции из-за коронавируса до 19 апреля

Конгресс одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

США вновь вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Дистанционное голосование - это антиконституционно - депутат Наталуха

Ассоциации медиа бизнеса, региональных издателей и НСЖУ призывают власть поддержать информационную безопасность населения в условиях карантина

Северная Македония стала 30 членом НАТО

Руководители санаториев просят руководство страны поддержать курортную сферу

В Житомирской области коронавирус подтвержден у женщины, контактировавшей с умершей жительницей Радомышля

Боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, ранение получила 65-летняя женщина

В Украину из Турции ввозили поддельные экспресс-тесты на коронавирус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА