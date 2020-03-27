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18:25 27.03.2020

В Украину из Турции ввозили поддельные экспресс-тесты на коронавирус

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В Украину из Турции ввозили поддельные экспресс-тесты на коронавирус

Сотрудники СБУ блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в Украину некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностирования COVID-19, сообщает пресс-центр службы.

"Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такие транспортировки также не позволяли соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья граждан", - сказано в сообщении.

Так, злоумышленники реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты через интернет и лично клиентам без какой-либо разрешительной документации. Продукцию хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в Киеве.

"Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на 1 млн грн", - добавили в ведомстве.

Проводятся розыскные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.

Теги: #турция #коронавирус #сбу
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