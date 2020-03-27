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17:19 27.03.2020

НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки Украине

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НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который сообщил, что члены Североатлантического альянса планируют обсудить дополнительную поддержку Украины.

"Йенс Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи", - информируют в украинском внешнеполитическом ведомстве в пятницу вечером.

Согласно сообщению, Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседания Североатлантического совета НАТО с участием Украины и Грузии, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире.

"Политика нового правительства Украины относительно НАТО остается абсолютно неизменной", - отметил министр.

Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил: предоставление Украинскому государству статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО в качестве дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере; восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне; обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

"Собеседники также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов РФ, в том числе о запрете владеть земельными участками на территории временно оккупированного Крыма не гражданам РФ. Было отмечено, что такие действия являются недопустимыми и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право", - сообщили в МИД Украины.

Теги: #кулеба #нато
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