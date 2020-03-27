"Укрпошта" и Rozetka до 24 апреля запускают бесплатную доставку в отделения почты

АО "Укрпошта" и крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) на время объявленного карантина, до 24 апреля, запускают бесплатную доставку в почтовые отделения, сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Впереди - длинные выходные и, конечно, особенно сейчас, в сложное время, нет ничего лучше, чем бесплатно. Поэтому совместно с Rozetka.ua и Владиславом Чечеткиным (глава "Укрпошты" – ИФ) запускаем на время карантина бесплатную доставку в отделения "Укрпошты", - написал он на своей в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, "Укрпошта" отменила комиссию на услугу денежных переводов с адресной доставкой.