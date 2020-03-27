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16:55 27.03.2020

В Римини от коронавируса выздоровел 101-летний мужчина

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В Римини от коронавируса выздоровел 101-летний мужчина

В итальянском городе Римини поправился 101-летний мужчина, заболевший коронавирусом, сообщают итальянские СМИ.

"Он справился. Семья забрала его домой. Это учит нас тому, что даже в 101 год наша судьба не предрешена", - заявила заместитель мэра Римини Глория Лизи.

"Этот человек, которому более 100 лет, дает надежду на будущее, в то время как каждый день в печальных хрониках нам механически рассказывают о вирусе, больше всего затрагивающем пожилых", - добавила Лизи.

Пациент, чье имя не разглашается, провел в больнице чуть больше недели. Он родился в 1919 году, когда в мире была зафиксирована одна из самых массовых пандемий гриппа - "испанка". Тогда заболели 29,5% населения Земли, умерло, по разным данным, от 2,7до 5,3% жителей планеты.

Теги: #италия #коронавирус
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