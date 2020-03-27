На Донбассе с 28 марта прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения

В рамках мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, на Донбассе ограничивается движение через линию разграничения.

"С 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей", - сообщает штаб ООС в Facebook.

Разрешение на въезд/выезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, осуществляющим логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.