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16:10 27.03.2020

На Донбассе с 28 марта прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения

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На Донбассе с 28 марта прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения

В рамках мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, на Донбассе ограничивается движение через линию разграничения.

"С 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей", - сообщает штаб ООС в Facebook.

Разрешение на въезд/выезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, осуществляющим логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

Теги: #ордло
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