События

15:54 27.03.2020

Львовская ОГА предлагает увеличить штрафы за сжигание сухой травы в 200 раз

1 мин читать
Львовская ОГА предлагает увеличить штрафы за сжигание сухой травы в 200 раз

Львовская облгосадминистрация предлагает увеличить предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) штрафы за сжигание сухой растительности в 200 раз.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, проект закона о внесении изменений в КУоАП предложил департамент экологии и природных ресурсов.

"Мы предлагаем повысить штрафы, расширить круг лиц, которые могут составлять админпротоколы за сжигание сухой растительности и штрафовать не только поджигателей, но и тех, кто ничего не сделал, чтобы предотвратить правонарушения в рамках своих полномочий", - сказал директор департамента экологии Львовской обладминистрации Руслан Гречаник.

Согласно проекту, предлагают повысить до размеров от 40 до 60 необлагаемых минимумов доходов (в настоящее время от 42,040 тыс. грн до 63,060 тыс. грн) для граждан и от 80 до 100 необлагаемых минимумов доходов (сейчас - от 80,080 тыс. грн до 105,100 тыс. грн) для должностных лиц.

По данным ОГА, с начала года в области в результате сжигания сухой растительности вспыхнуло более 300 пожаров на площади более 100 га.

По данным главного управления ГСЧС во Львовской области, за минувшие сутки пожарные 99 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы.

Теги: #сжигание #львовская_ога #сухая_трава #штраф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:59 18.03.2020
В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

20:25 16.03.2020
МВД Украины предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе – Геращенко

МВД Украины предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе – Геращенко

17:49 27.02.2020
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne на 105 тыс. грн за разжигание вражды и манипулирование общественным сознанием

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne на 105 тыс. грн за разжигание вражды и манипулирование общественным сознанием

13:53 21.02.2020
"Батькивщина" предлагает штрафовать поставщиков коммунальных услуг за завышенные цифры в платежках

"Батькивщина" предлагает штрафовать поставщиков коммунальных услуг за завышенные цифры в платежках

15:06 19.02.2020
Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

Сейчас нет информации, что львовский аэропорт в четверг примет борт с эвакуированными из Китая украинцами – Львовская ОГА

15:58 06.02.2020
Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи

Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи

14:30 06.02.2020
Зеленский в четверг представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту в Червонограде

Зеленский в четверг представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту в Червонограде

13:36 30.01.2020
Минздрав предлагает повысить штрафы за отпуск некачественных лекарств

Минздрав предлагает повысить штрафы за отпуск некачественных лекарств

13:29 22.01.2020
В здании Львовской ОГА продолжается голодовка лидеров профсоюза шахтеров - Волынец

В здании Львовской ОГА продолжается голодовка лидеров профсоюза шахтеров - Волынец

15:50 09.01.2020
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафует телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафует телеканал "НАШ" на 105,6 тыс. грн из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коронавирус подтвердился у начальника полиции Киева Крищенко

В ОБСЕ призвали, чтобы меры по противодействию распространению коронавируса не были препятствием для доступа СММ ко всей территории Украины

Проект Консультативного совета в рамках ТКГ обсуждался в "Нормандском формате"

У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус

Минрегион обсудил с региональными властями укрупнение районов в 6 областях

ПОСЛЕДНЕЕ

В Римини от коронавируса выздоровел 101-летний мужчина

В Италии от коронавируса умерли около 50 врачей

На Донбассе с 28 марта прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения

В суд передано дело главного экономиста НБУ и сотрудников банка, причинивших финучреждению ущерб на 21,6 млн грн

Шевченковский райсуд Киева арестовал с альтернативой залога Кожару, задержанного по подозрению в убийстве

В Черновицкой области утром выписали еще двоих болевших Covid-19, вечером в четверг выписали еще одного ребенка - обладминистрация

Из Австрии в Украину возвращаются 128 граждан

День и время внеочередного заседания Рады пока не определены

В Винницкой области 9 зарегистрировано случаев Covid-19, из них 7 – в Виннице

Коронавирус подтвердился у начальника полиции Киева Крищенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА