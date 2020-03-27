Львовская ОГА предлагает увеличить штрафы за сжигание сухой травы в 200 раз

Львовская облгосадминистрация предлагает увеличить предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) штрафы за сжигание сухой растительности в 200 раз.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, проект закона о внесении изменений в КУоАП предложил департамент экологии и природных ресурсов.

"Мы предлагаем повысить штрафы, расширить круг лиц, которые могут составлять админпротоколы за сжигание сухой растительности и штрафовать не только поджигателей, но и тех, кто ничего не сделал, чтобы предотвратить правонарушения в рамках своих полномочий", - сказал директор департамента экологии Львовской обладминистрации Руслан Гречаник.

Согласно проекту, предлагают повысить до размеров от 40 до 60 необлагаемых минимумов доходов (в настоящее время от 42,040 тыс. грн до 63,060 тыс. грн) для граждан и от 80 до 100 необлагаемых минимумов доходов (сейчас - от 80,080 тыс. грн до 105,100 тыс. грн) для должностных лиц.

По данным ОГА, с начала года в области в результате сжигания сухой растительности вспыхнуло более 300 пожаров на площади более 100 га.

По данным главного управления ГСЧС во Львовской области, за минувшие сутки пожарные 99 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы.