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15:50 27.03.2020

В суд передано дело главного экономиста НБУ и сотрудников банка, причинивших финучреждению ущерб на 21,6 млн грн

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В суд передано дело главного экономиста НБУ и сотрудников банка, причинивших финучреждению ущерб на 21,6 млн грн

Прокуратура Киева передала в суд дело трех должностных лиц одного из банков и главного экономиста Нацбанка Украины, которых подозревают в причинении финансовому учреждению ущерба в особо крупных размерах.

"По материалам следствия, между банком и коммерческой структурой, "подконтрольной" указанным должностным лицам, был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн грн, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования. Несмотря на отсутствие залогового имущества, заместитель председателя правления банка, который, вероятно, действовал в сговоре с двумя чиновниками банка, эти средства были перечислены на счета подконтрольной компании", - указывается в сообщении прокуратуры.

С целью возмещения причиненного ущерба в интересах государства в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц в уголовном производстве заявлен гражданский иск на указанную сумму.

Теги: #нбу #суд
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