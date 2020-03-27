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14:43 27.03.2020

В Черновицкой области утром выписали еще двоих болевших Covid-19, вечером в четверг выписали еще одного ребенка - обладминистрация

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В Черновицкой области утром выписали еще двоих болевших Covid-19, вечером в четверг выписали еще одного ребенка - обладминистрация

 

Из инфекционного отделения Черновицкой городской больницы №1 в пятницу утром выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавирусной инфекции Covid-19, еще одного ребенка выписали из больницы в четверг вечером.

Как сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook, состояние больных Covid-19 жителей Черновицкой области, которые продолжают находиться в областной клинической больнице, за сутки не ухудшилось.

"По состоянию на 13:00 27 марта в Черновицкой городской больницы №1 находится тяжелый пациент с подозрением на Covid-19. Он на кислородной дотации. Результаты его анализов ожидают сегодня вечером, 27 марта", - говорится в сообщении

Как сообщалось, В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, было зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области - 47, в том числе 1 летальный.

26 марта сообщалось, что в области зарегистрировано пять новых случаев заболевания, в том числе заболели двое детей, в то же время трое ранее заболевших в четверг были признаны выздоровевшими, в том числе один ребенок.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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