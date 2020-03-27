День и время внеочередного заседания Рады пока не определены

Заседание фракции "Слуга народа", как и внеочередное заседание парламента, зависит от подготовки законопроектов, которые должны быть рассмотрены на них, заявил член фракции Никита Потураев.

"На самом деле мы сейчас ожидаем окончательного пакета антикризисных мероприятий, и от этого зависит, в какой именно день мы соберемся для голосования: это будет завтра или это будет воскресенье. Соответственно, и день, и время проведения фракции", - сказал Потураев в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

По его словам, если законопроекты будут готовы сегодня, то фракция может собраться вечером в пятницу.

Он также добавил, что правительство и представители профильных комитетов работают над законопроектами вторые сутки подряд, без перерыва.

Источник во фракции ранее подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что заседание фракции планируется на вечер пятницы.