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14:23 27.03.2020

В Винницкой области 9 зарегистрировано случаев Covid-19, из них 7 – в Виннице

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В Винницкой области 9 зарегистрировано случаев Covid-19, из них 7 – в Виннице

Коронавирусная инфекция Covid-19 лабораторно подтверждена у девяти жителей Винницкой области, в том числе у одного ребенка: семи жителей областного центра, одного жителя Винницкого района и одного жителя г.Ладыжин, сообщил

В ходе онлайн-брифинга в пятницу он сообщил, что по состоянию на 10:00 четверга в области было зарегистрировано 42 подозрения на Covid-19. В 27 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, как уже было отмечено - в 9 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 1 ребенка.

Образцы материалов еще от шести больных исследуются. Всего же в лабораторном центре было проведено 143 ПЦР-обследования.

В свою очередь мэр Винницы Сергей Моргунов уточнил, что в числе семи заболевших винничан – 32-летний мужчина, вернувшийся из путешествия по нескольким странам Европы, 42-летняя женщина, контактировавшая со знакомыми, приехавшими из Польши, ее 5-летний племянник, а также четверо женщин 30-60 лет, с которыми она контактировала по месту работы.

"Это действительно сотрудники Второго роддома… Хочу сообщить, что на сегодняшний день состояние этой первой больной приближается к удовлетворительному, температура у нее сегодня нормальная. Также в Первом инфекционном отделении находятся четыре пациентки – это близкие члены семьи больной, самочувствие их удовлетворительное… симптомы ОРЗ отсутствуют, но еще продолжается исследование на наличие коронавируса", - рассказал он.

Также, по его словам, в инфекционном отделении находятся две прибывшие из-за рубежа женщины с подозрением Covid-19. "Самочувствие у них хорошее, продолжается дообследование на коронавирус"

По словам Моргунова, состояние здоровья заболевшего 5-летнего мальчика и его отца также нормальное.

Глава обладминистрации сообщил, что в настоящее время состояние всех пациентов стабильное. "Сейчас определены контактные лица, самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором", - рассказал Скальский.

По его словам, 11 из 35 полученных новых карет "скорой помощи" уже работают в областном центре, остальные, как ожидается, вступят в строй в понедельник, 30 марта. Также "скорые помощи" получат районы Винницкой области.

"В течение сегодняшнего дня мы получим определенное количество респираторов, а в воскресенье уже ожидаем большую партию централизованной поставки медицинского обеспечения", - рассказал Скальский.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 26 марта в Винницкой области был подтвержден только один случай заболевания Covid-19, зарегистрированный в течение предшествовавших суток. Днем в четверг Скальский сообщил еще о двух подтвержденных случаях – в Виннице и Ладыжине. Позже появилась информация о четвертом заболевшем, и что это ребенок.

Утром в пятницу было обнародовано сообщение о пяти новых заболевших в области.

Теги: #винницкая_область #коронавирус
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