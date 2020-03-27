Коронавирус подтвердился у начальника полиции Киева Крищенко

У заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден диагноз Covid-19, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

На данный момент правоохранители установили круг лиц, которые контактировали с ним во время инкубационного периода. Все они находятся на самоизоляции. Помещения главного управления полиции Киева продезинфицированы.

Всего среди правоохранителей 27 марта было подтверждено четыре случая заболевания - у трех полицейских и одного курсанта.