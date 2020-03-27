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14:11 27.03.2020

В ОБСЕ призвали, чтобы меры по противодействию распространению коронавируса не были препятствием для доступа СММ ко всей территории Украины

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В ОБСЕ призвали, чтобы меры по противодействию распространению коронавируса не были препятствием для доступа СММ ко всей территории Украины

Предпринимаемые сторонами конфликта на Донбассе меры не должны стать дополнительным препятствием для полного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины, отмечает спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

"Присоединяясь к заявлениям председателя ОБСЕ Эди Рамы и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, я призываю стороны приложить все усилия для того, чтобы принимаемые меры против вспышки коронавируса не стали дополнительным препятствием для полного и беспрепятственного доступа СММ ко всей территории Украины в соответствии с ее мандатом", - указала она в заявлении для прессы после заседания ТКГ и ее рабочих подгрупп в формате видеоконференции 26 марта.

Грау указала, что беспрепятственное пересечение линии соприкосновения также важно для деятельности международных гуманитарных организаций, например, Международного комитета Красного Креста.

Она также призвала стороны конфликта отреагировать на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи со вспышкой коронавируса.

Теги: #коронавирус #обсе
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