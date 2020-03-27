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13:30 27.03.2020

В Запорожской области за сутки не выявлено новых случаев заболевания короновирусной инфекцией

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В Запорожской области за сутки не выявлено новых случаев заболевания короновирусной инфекцией

Новые случаи заболевания короновирусной инфекцией в Запорожской области за минувшие сутки, 26 марта, не выявлены, сообщает пресс-служба Главного управления "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

По данным ведомства, на данное время в регионе остается восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19 - в Запорожье – 5, Мелитополе – 2, Мелитопольском районе – 1. На утро пятницы новые случаи заболевания не выявлены.

Из 38 подозрительных случаев (три за последние сутки), зарегистрированных в Запорожской области на 27 марта, 30 – негативные. В том числе не подтвердилось заражение Covid-19 у пяти медработников и пяти детей, имеющих контакт с заболевшими.

Теги: #запорожская_область #коронавирус
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