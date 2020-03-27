Власти Венгрии до 11 апреля вводят общенациональный карантин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках борьбы с коронавирусом объявил о введении с субботы общенационального карантина сроком на две недели, сообщили западные СМИ.

"Мы вводим по всей Венгрии комендантский час - с 28 марта по 11 апреля", - сказал премьер в эфире местного радио.

"В течение двух недель мы все сможем покидать наши дома и места нахождения только ради работы и для удовлетворения базовых нужд", - отметил он.

Он уточнил, что магазины с 9:00 до 12:00 будут работать исключительно для людей старше 65 лет с целью облегчить эпидемиологическую ситуацию, отделив пожилых граждан от более молодых.

В частности, исключения из ограничительных мер коснутся необходимых посещений магазинов и аптек. В то же время полиция получает право штрафовать нарушителей комендантского часа на сумму в 1400 евро.

СМИ отмечают, что во вторник венгерский парламент должен будет даровать премьеру расширенные полномочия, связанные с введением режима чрезвычайной ситуации.

Венгрия 17 марта закрыла свои границы для всех неграждан страны.

По данным СМИ, в Венгрии с населением примерно 10 млн человек зафиксированы около 300 случаев инфицирования коронавирусом и 10 летальных исходов.