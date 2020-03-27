События

13:29 27.03.2020

Власти Венгрии до 11 апреля вводят общенациональный карантин

1 мин читать
Власти Венгрии до 11 апреля вводят общенациональный карантин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках борьбы с коронавирусом объявил о введении с субботы общенационального карантина сроком на две недели, сообщили западные СМИ.

"Мы вводим по всей Венгрии комендантский час - с 28 марта по 11 апреля", - сказал премьер в эфире местного радио.

"В течение двух недель мы все сможем покидать наши дома и места нахождения только ради работы и для удовлетворения базовых нужд", - отметил он.

Он уточнил, что магазины с 9:00 до 12:00 будут работать исключительно для людей старше 65 лет с целью облегчить эпидемиологическую ситуацию, отделив пожилых граждан от более молодых.

В частности, исключения из ограничительных мер коснутся необходимых посещений магазинов и аптек. В то же время полиция получает право штрафовать нарушителей комендантского часа на сумму в 1400 евро.

СМИ отмечают, что во вторник венгерский парламент должен будет даровать премьеру расширенные полномочия, связанные с введением режима чрезвычайной ситуации.

Венгрия 17 марта закрыла свои границы для всех неграждан страны.

По данным СМИ, в Венгрии с населением примерно 10 млн человек зафиксированы около 300 случаев инфицирования коронавирусом и 10 летальных исходов.

Теги: #венгрия #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 27.03.2020
У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус

У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус

13:30 27.03.2020
В Запорожской области за сутки не выявлено новых случаев заболевания короновирусной инфекцией

В Запорожской области за сутки не выявлено новых случаев заболевания короновирусной инфекцией

13:14 27.03.2020
В Киеве создадут единую информационную базу потенциально больных коронавирусом

В Киеве создадут единую информационную базу потенциально больных коронавирусом

13:05 27.03.2020
Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом

Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом

12:15 27.03.2020
В Украине около 40 тыс. работников соцслужб оказывают помощь, в период карантина выявлено еще 20 тыс. нуждающихся

В Украине около 40 тыс. работников соцслужб оказывают помощь, в период карантина выявлено еще 20 тыс. нуждающихся

12:08 27.03.2020
В Ивано-Франковске ожидают вторую волну заболеваемости Covid-19, всех госпитализируемых с пневмонией проверяют на коронавирус

В Ивано-Франковске ожидают вторую волну заболеваемости Covid-19, всех госпитализируемых с пневмонией проверяют на коронавирус

11:52 27.03.2020
Количество заболевших коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 26 человек

Количество заболевших коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 26 человек

11:33 27.03.2020
Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки России отменить санкции ввиду коронавируса

Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки России отменить санкции ввиду коронавируса

11:25 27.03.2020
В Украине все медучреждения обязаны сообщать о выявленных случаях коронавируса

В Украине все медучреждения обязаны сообщать о выявленных случаях коронавируса

11:03 27.03.2020
Главный санврач Украины: штаб пересмотрит карантинные меры

Главный санврач Украины: штаб пересмотрит карантинные меры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус

Минрегион обсудил с региональными властями укрупнение районов в 6 областях

Главный санврач Украины: штаб пересмотрит карантинные меры

В Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом - главсанврач

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд продолжил рассмотрение ходатайства об аресте экс-главы МИД Кожары, допрос свидетелей пройдет в закрытом режиме

Минрегион обсудил с региональными властями укрупнение районов в 6 областях

До десяти возросло число жертв коронавируса в Израиле, 79 человек выздоровели

За рубежом от коронавируса скончалась четвертая украинка

В Украине разработана инструкция по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время приема передач для заключенных

Дубилет заявляет о возвращении в бизнес, но доведет до конца часть начатых им проектов

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет контролировать ситуацию с распространением коронавируса круглосуточно

В Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом - главсанврач

Четко прописанный порядок обязательной госпитализации граждан с COVID-19 предотвратит возможные злоупотребления – юристы

"Слуга народа" отказывается от госфинансирования партии в пользу Стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА