Суд продолжил рассмотрение ходатайства об аресте экс-главы МИД Кожары, допрос свидетелей пройдет в закрытом режиме

Шевченковский районный суд Киева в пятницу продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Заседание транслируется на ютюб-канале "Судебной власти Украины", в связи с действием ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса, на заседании присутствуют только участники процесса.

Сторона защиты выступила с протестами на ходатайство. Ссылаясь на заключения экспертиз, адвокаты отметили, что их подзащитный не нажимал на спусковой крючок пистолета, от пули которого умер Старицкий. Защита выразила убеждение в том, что подозрение Кожаре не обосновано, в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде ареста отсутствуют доводы рисков.

После выступления защиты суд перешел в закрытый режим слушания для допроса свидетелей, в частности, как ожидается, суд допросит супругу Кожары Марину Козерод.

Как сообщалось, на заседании в четверг защита огласила в суде заявление супруги подозреваемого, датированное 25 марта "о признании в совершении уголовного правонарушения-казуса", из которого следует, что Кожара не убивал Старицкого, и именно Козерод пыталась отобрать пистолет, но произошел выстрел.

В то же время ни сторона обвинения, ни суд не располагали этим заявлением.

21 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы.

Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство. Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

25 марта заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.