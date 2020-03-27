События

13:14 27.03.2020

В Киеве создадут единую информационную базу потенциально больных коронавирусом

1 мин читать
В Киеве создадут единую информационную базу потенциально больных коронавирусом

Единая информационная база потенциально инфицированных коронавирусом и круг из контактных лиц будет создана в Киеве при помощи правоохранителей и медиков, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы разработали алгоритм, который начали внедрять в четком взаимодействии с правоохранителям, медсотрудниками и жителями города. Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и тех, кто с ними контактировал. Этих людей необходимо немедленно отправлять лечиться или на самоизоляцию", - заявил Кличко в пятницу на брифинге в Киевской городской государственной администрации.

Сбором информации, как сказал мэр столицы, будет заниматься специальная мониторинговая группа. "Поэтому городская власть создаёт мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, Киевского государственного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, Госпогранслужбы, Главного управления Нацполиции", - добавил он.

Кличко попросил жителей города также присоединиться к этой инициативе и сообщать об известных им случаях заболевания или контактов с потенциально заражёнными.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 27.03.2020
У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус

У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус

13:30 27.03.2020
В Запорожской области за сутки не выявлено новых случаев заболевания короновирусной инфекцией

В Запорожской области за сутки не выявлено новых случаев заболевания короновирусной инфекцией

13:29 27.03.2020
Власти Венгрии до 11 апреля вводят общенациональный карантин

Власти Венгрии до 11 апреля вводят общенациональный карантин

13:05 27.03.2020
Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом

Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом

12:15 27.03.2020
В Украине около 40 тыс. работников соцслужб оказывают помощь, в период карантина выявлено еще 20 тыс. нуждающихся

В Украине около 40 тыс. работников соцслужб оказывают помощь, в период карантина выявлено еще 20 тыс. нуждающихся

12:08 27.03.2020
В Ивано-Франковске ожидают вторую волну заболеваемости Covid-19, всех госпитализируемых с пневмонией проверяют на коронавирус

В Ивано-Франковске ожидают вторую волну заболеваемости Covid-19, всех госпитализируемых с пневмонией проверяют на коронавирус

11:52 27.03.2020
Количество заболевших коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 26 человек

Количество заболевших коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 26 человек

11:33 27.03.2020
Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки России отменить санкции ввиду коронавируса

Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки России отменить санкции ввиду коронавируса

11:25 27.03.2020
В Украине все медучреждения обязаны сообщать о выявленных случаях коронавируса

В Украине все медучреждения обязаны сообщать о выявленных случаях коронавируса

11:03 27.03.2020
Главный санврач Украины: штаб пересмотрит карантинные меры

Главный санврач Украины: штаб пересмотрит карантинные меры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус

Минрегион обсудил с региональными властями укрупнение районов в 6 областях

Главный санврач Украины: штаб пересмотрит карантинные меры

В Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом - главсанврач

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд продолжил рассмотрение ходатайства об аресте экс-главы МИД Кожары, допрос свидетелей пройдет в закрытом режиме

Минрегион обсудил с региональными властями укрупнение районов в 6 областях

До десяти возросло число жертв коронавируса в Израиле, 79 человек выздоровели

За рубежом от коронавируса скончалась четвертая украинка

В Украине разработана инструкция по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время приема передач для заключенных

Дубилет заявляет о возвращении в бизнес, но доведет до конца часть начатых им проектов

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет контролировать ситуацию с распространением коронавируса круглосуточно

В Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом - главсанврач

Четко прописанный порядок обязательной госпитализации граждан с COVID-19 предотвратит возможные злоупотребления – юристы

"Слуга народа" отказывается от госфинансирования партии в пользу Стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА