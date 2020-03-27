В Киеве создадут единую информационную базу потенциально больных коронавирусом

Единая информационная база потенциально инфицированных коронавирусом и круг из контактных лиц будет создана в Киеве при помощи правоохранителей и медиков, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы разработали алгоритм, который начали внедрять в четком взаимодействии с правоохранителям, медсотрудниками и жителями города. Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и тех, кто с ними контактировал. Этих людей необходимо немедленно отправлять лечиться или на самоизоляцию", - заявил Кличко в пятницу на брифинге в Киевской городской государственной администрации.

Сбором информации, как сказал мэр столицы, будет заниматься специальная мониторинговая группа. "Поэтому городская власть создаёт мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, Киевского государственного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, Госпогранслужбы, Главного управления Нацполиции", - добавил он.

Кличко попросил жителей города также присоединиться к этой инициативе и сообщать об известных им случаях заболевания или контактов с потенциально заражёнными.