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13:05 27.03.2020

Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом

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Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом

Случаи заболевания коронавирусом выявлены среди сотрудников администрации президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что может подтвердить один случай заболевания.

Он отметил, что "принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у нескольких сотрудников администрации президента и управления делами президента выявлено заболевание коронавирусом.

Теги: #рф #песков #коронавирус
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