События

12:22 27.03.2020

Минрегион обсудил с региональными властями укрупнение районов в 6 областях

2 мин читать
Минрегион обсудил с региональными властями укрупнение районов в 6 областях

В Министерстве развития громад и территорий обсудили с региональными властями формирование административно-территориального устройства субрегионального уровня в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Херсонской и Хмельницкой областях.

"В процессе формирования новых районов (округов, уездов, или как бы они не назывались) важно помнить, что они создаются исключительно для организации государственной власти на местах. Это уже будут не те районы, куда людям нужно ездить за услугами: административными, социальными, медицинскими и другими. Все услуги мы передаем на уровень состоятельных громад. В районах останутся только службы, которые будут координировать деятельность государственных органов, а следовательно "ездить в район" уже не за чем", - сказал заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода во время видеоконференции с областями.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в Волынской области обладминистрация предлагает создать четыре района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский и Луцкий.

В Житомирской области обладминистрация предлагает пять проектных районов: Житомирский, Бердичевский, Коростенский, Малинский и Новоград-Волынский.

В Хмельницкой области обладминистрация предлагает создать также пять проектных районов: Городоцкий, Каменец-Подольский, Староконстантиновский, Шепетовский и Хмельницкий.

В Донецкой области обладминистрация предлагает восемь районов: пять на подконтрольной территории (Бахмутский, Краматорский, Покровский, Мариупольский, Волновахский) и три - на временно оккупированной территории (Горловский, Донецкий, Кальмиусский).

В Винницкой области обладминистрация предложила создать пять районов: Винницкий, Могилев-Подольский, Тульчинский, Гайсинский, Хмельницкий (Калиновский).

В Херсонской области обладминистрация предложила создать до 6 районов, половина из которых не соответствует параметрам относительно количества жителей. Эксперты и другие участники совещания предлагают создать три проектных района: Новокаховский, Генический и Херсонский.

Теги: #минрегион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 23.12.2019
Минрегион предлагает финансировать достройку проблемных ЖК за счет местных бюджетов – законопроект

Минрегион предлагает финансировать достройку проблемных ЖК за счет местных бюджетов – законопроект

12:28 03.09.2019
Минрегион с 2020г запретит размещать в новых ЖК хостелы и магазины площадью более 1 тыс. кв. м

Минрегион с 2020г запретит размещать в новых ЖК хостелы и магазины площадью более 1 тыс. кв. м

15:19 19.08.2019
В Украине почти половина зданий школ в неудовлетворительном состоянии

В Украине почти половина зданий школ в неудовлетворительном состоянии

12:07 02.08.2019
Минрегион обновил требования к системам пожаротушения

Минрегион обновил требования к системам пожаротушения

17:20 01.08.2019
Минрегион в новых ГСН удвоил количество женских туалетов в театрах и кинотеатрах

Минрегион в новых ГСН удвоил количество женских туалетов в театрах и кинотеатрах

13:27 01.08.2019
Подготовка к отопительному сезону в Украине идет в соответствии с графиком

Подготовка к отопительному сезону в Украине идет в соответствии с графиком

12:26 27.06.2019
Парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ можно будет проектировать с 1 июля

Парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ можно будет проектировать с 1 июля

12:19 12.06.2019
Минрегион намерен реформировать ГАСИ

Минрегион намерен реформировать ГАСИ

16:52 11.06.2019
Минрегион хочет объединить пожарную, медпомощь и полицию в громадах в единые Центры безопасности

Минрегион хочет объединить пожарную, медпомощь и полицию в громадах в единые Центры безопасности

11:05 11.06.2019
Шумовую дорожную разметку на дорогах начнут проектировать с 1 сентября – Минрегион

Шумовую дорожную разметку на дорогах начнут проектировать с 1 сентября – Минрегион

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус

Главный санврач Украины: штаб пересмотрит карантинные меры

В Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом - главсанврач

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

В Украине зафиксировано 196 случаев инфицированных коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус

В Запорожской области за сутки не выявлено новых случаев заболевания короновирусной инфекцией

Власти Венгрии до 11 апреля вводят общенациональный карантин

В Киеве создадут единую информационную базу потенциально больных коронавирусом

Суд продолжил рассмотрение ходатайства об аресте экс-главы МИД Кожары, допрос свидетелей пройдет в закрытом режиме

Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом

В Украине около 40 тыс. работников соцслужб оказывают помощь, в период карантина выявлено еще 20 тыс. нуждающихся

В Ивано-Франковске ожидают вторую волну заболеваемости Covid-19, всех госпитализируемых с пневмонией проверяют на коронавирус

Количество заболевших коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 26 человек

В Украине все медучреждения обязаны сообщать о выявленных случаях коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА