Минрегион обсудил с региональными властями укрупнение районов в 6 областях

В Министерстве развития громад и территорий обсудили с региональными властями формирование административно-территориального устройства субрегионального уровня в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Херсонской и Хмельницкой областях.

"В процессе формирования новых районов (округов, уездов, или как бы они не назывались) важно помнить, что они создаются исключительно для организации государственной власти на местах. Это уже будут не те районы, куда людям нужно ездить за услугами: административными, социальными, медицинскими и другими. Все услуги мы передаем на уровень состоятельных громад. В районах останутся только службы, которые будут координировать деятельность государственных органов, а следовательно "ездить в район" уже не за чем", - сказал заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода во время видеоконференции с областями.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в Волынской области обладминистрация предлагает создать четыре района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский и Луцкий.

В Житомирской области обладминистрация предлагает пять проектных районов: Житомирский, Бердичевский, Коростенский, Малинский и Новоград-Волынский.

В Хмельницкой области обладминистрация предлагает создать также пять проектных районов: Городоцкий, Каменец-Подольский, Староконстантиновский, Шепетовский и Хмельницкий.

В Донецкой области обладминистрация предлагает восемь районов: пять на подконтрольной территории (Бахмутский, Краматорский, Покровский, Мариупольский, Волновахский) и три - на временно оккупированной территории (Горловский, Донецкий, Кальмиусский).

В Винницкой области обладминистрация предложила создать пять районов: Винницкий, Могилев-Подольский, Тульчинский, Гайсинский, Хмельницкий (Калиновский).

В Херсонской области обладминистрация предложила создать до 6 районов, половина из которых не соответствует параметрам относительно количества жителей. Эксперты и другие участники совещания предлагают создать три проектных района: Новокаховский, Генический и Херсонский.