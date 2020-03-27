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11:52 27.03.2020

Количество заболевших коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 26 человек

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Количество заболевших коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 26 человек

В Тернополе подтвердили второй случай заболевания COVID-19, сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Больной коронавирусом обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции. У него легкое течение болезни. Сейчас проводят сбор материала от контактных лиц", - указывается в сообщении.

Всего в области по состоянию на 10 часов 27 марта 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них один летальный.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом.

Теги: #коронавирус #тернопольская_область
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