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11:25 27.03.2020

В Украине все медучреждения обязаны сообщать о выявленных случаях коронавируса

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В Украине все медучреждения обязаны сообщать о выявленных случаях коронавируса

В Украине все медучреждения обязаны сообщать о выявленных случаях коронавируса - Ляшко

Киев. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Все медучреждения независимо от форм собственности обязаны сообщать о случае инфицирования коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в пятницу.

Он подчеркнул, что скрывать такую информацию медучреждения не имеют права, иначе медучреждения будут лишать лицензии.

"Никто не имеет право скрывать результаты. Согласно законодательству, медучреждения, которые выявили коронавирусную болезнь, обязаны сообщить учреждению общественного здоровья. Случаи сокрытия (такой информации – ИФ) сразу расследуются. Мы дополнительно проинформировали все частные лаборатории, а также лаборатории частных медучреждений о недопустимости несообщения или несвоевременного сообщения о случае инфицирования. Если будут выявлены такие случаи (сокрытия информации – ИФ), будут отзываться лицензии, будут наказывать руководителей этих медучреждений", - сказал Ляшко.

Теги: #ляшко #коронавирус
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