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11:03 27.03.2020

Главный санврач Украины: штаб пересмотрит карантинные меры

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Главный санврач Украины: штаб пересмотрит карантинные меры

Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации намерен пересмотреть карантинные меры, сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в пятницу.

"Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине прогнозируема. В то же время настораживает заболеваемость трудоспособного населения. Мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет очень большая", - сказал он.

По словам Ляшко, штаб уже отдал поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады. "При центральных районных больницах создадут мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи эта бригада приезжала домой для забора образцов на исследование", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что планируется пересмотреть вопрос работы продуктовых рынков. "Рассматриваем вопрос продуктовых рынков: если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, то часть сможет работать. Сегодня мы его рассмотрим на штабе. Сегодня будет решение о том, какие именно рынки не должны функционировать во время карантина", - сказал главсанврач.

Теги: #ляшко #коронавирус
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