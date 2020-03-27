До десяти возросло число жертв коронавируса в Израиле, 79 человек выздоровели

В Израиле в ночь на пятницу от коронавируса скончались 93-летний мужчина и 76-летняя женщина, сообщило министерство здравоохранения сообщило.

Таким образом общее число летальных исходов увеличилось до 10, отмечает в пятницу израильское телевидение.

Общее число случаев заражений коронавирусом возросло до 3035 человек. Из них 49 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

79 человек выздоровели.

464 заболевших находятся в больницах, 1509 болеют дома, а 410 - в специально оборудованных отелях.