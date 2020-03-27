За рубежом от коронавируса скончалась четвертая украинка

Четвертая гражданка Украины, остававшаяся за рубежом, стала жертвой острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД Украины" в Facebook, количество умерших за рубежом от Covid-19 граждан Украины с 20:00 25 марта до 20:00 26 марта возросло с трех до четырех, все – женщины. При этом страна их пребывания не уточняется.

В то же время, на два, с шести до восьми, за этот же период возросло количество выздоровевших за рубежом граждан Украины – по одному случаю в Италии и Германии.

Также на два, с 20 до 22, возросло количество украинцев, проходящих лечение за рубежом: с учетом выздоровевших и умерших, на одного (с 5 до 4) уменьшилось количество лечащихся в Германии и на три (с 2 до 5) выросло в Италии, в остальных странах показатели не изменились.

160 украинских граждан, как и за сутки до того, находились в зарубежных странах на карантине.