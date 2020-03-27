Дубилет заявляет о возвращении в бизнес, но доведет до конца часть начатых им проектов

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет о планах вернуться в бизнес, но намерен довести до конца часть начатых им на волонтерских основаниях проектов.

"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов…. Буду ими заниматься извне - благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", - написал Дубилет в социальной сети Facebook.