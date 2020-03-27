Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет контролировать ситуацию с распространением коронавируса круглосуточно

Главной задачей штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации станет сбор информации о распространении COVID-19 и оперативное реагирование на изменение ситуации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в соцсети Facebook.

Руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что штаб будет работать круглосуточно, без выходных.

"К работе штаба и решению вопросов я буду привлекать все имеющиеся государственные ресурсы и структуры, чтобы не допустить масштабного распространения коронавирусной болезни и ликвидировать все последствия. В условиях чрезвычайной ситуации нам критически важно, чтобы вся информация была собрана в одном месте, решения принимались оперативно и сразу реализовывались. Правительство оперативно реагирует на изменение ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине и мире и принимает все необходимые меры", - заявил он.

Начальником штаба был назначен первый заместитель директора ГП "Научный центр преветивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" Александр Кравчук.