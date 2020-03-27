Четко прописанный порядок обязательной госпитализации граждан с COVID-19 предотвратит возможные злоупотребления – юристы

Четко прописанный порядок обязательной госпитализации граждан, у которых установлен диагноз COVID-19 или есть подозрение на это заболевание, предотвратит возможные злоупотребления, которые могут быть вызваны ограничением прав пациентов, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Четкий закрепленный порядок принудительной госпитализации, ответственность за нарушение прав больных лиц предотвратят злоупотребления, которые могут возникнуть при принудительной госпитализации", - сказал управляющий партнер юридической компании "Ревелин Информейшн" Александр Кеер.

По его словам, порядок госпитализации пациентов бригадами скорой помощи в лечебно-профилактические учреждения, утвержденный приказом Минздрава №370 от 1 июня 2009 года, предусматривает обязательное согласие пациента на госпитализацию. В то же время закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" устанавливает: лица, больные особо опасным инфекционными заболеваниями, в случае отказа от госпитализации подлежат принудительному стационарному лечению, а носители возбудителей таких заболеваний и лица, имевшие контакт с такими больными, подлежат обязательному медицинскому надзору и карантину в установленном порядке.

Как подчеркнул Кеер, приказом Минздрава от 25 февраля 2020 года COVID-19 включен в перечень таких заболеваний.

Между тем закон "О защите населения от инфекционных болезней" от 2000 года опредеяет, что порядок госпитализации, лечения и медицинского наблюдения за заболевшими инфекционными болезнями, контактными лицами и бактерионосителями, условия их пребывания в соответствующих учреждениях здравоохранения и научных учреждениях устанавливает центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения (Минздрав).

"В настоящее время отсутствует нормативно-правовой акт, который бы определял порядок госпитализации, лечения, медицинского наблюдения за заболевшими инфекционными болезнями, кроме больных туберкулезом", - сказал юрист.

Обязательный медосмотр и госпитализация больных COVID-19 может быть проведена на основании соответствующего заявления представителя медучреждения по решению суда, однако, по мнению Кеера, порядок рассмотрения такой категории дел необходимо будет предусмотреть в Гражданско-процессуальном кодексе Украины (ГПК) для обеспечения прав, свобод и интересов больных лиц.

"Национальная полиция Украины в пределах своих полномочий должна будет способствовать обеспечению исполнения решения суда о госпитализации больных COVID-1. Например, в ГПК определена процедура рассмотрения дел о принудительной госпитализации лиц в противотуберкулезное учреждение", - сказал он.

В свою очередь, глава комитета по медицинскому праву Ассоциации юристов Украины, управляющий партнер юридической компании "Кайрос групп" Марина Слободниченко сообщила, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод закрепляет право на свободу и личную неприкосновенность.

"Никто не может быть лишен свободы, кроме случаев и в порядке, установленном законом. Законным является задержание лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, поэтому Конвенция разрешает лишать свободы на основании защиты общественной безопасности и здоровья населения", - сказал она.

Адвокат юридической фирмы ILF Алексей Харитонов, в свою очередь, отметил: согласно действующему законодательству, человек, контактировавший с больными инфекционными болезнями и имеющий соответствующие симптомы, обязан самостоятельно обратиться в медучреждение для прохождения осмотра.

"В противном случае, с учетом введения карантинных мероприятий, такое лицо будет привлечено к административной или уголовной ответственности. Компании и организации обязаны отстранять от работы, учебы, посещения дошкольных заведений лиц, которые уклоняются от обязательного медицинского освидетельствования, а также тех, кто является носителями возбудителей инфекционных заболеваний, больных опасными для окружающих инфекционными болезнями или лиц, которые были в контакте с такими больными", - сказал он.

Вместе с тем Харитонов подчеркнул, что "человек может быть принудительно госпитализирован только в том случае, если факт болезни доказан соответствующей диагностикой, присутствуют симптомы определенной инфекции или был контакт с больным инфекционной болезнью, и этот факт был доказан.

"Если ни один из перечисленных фактов не был точно установлен, принудительная госпитализация является неправомерной", - констатирует он.

По словам Харитонова, если здорового человека пытаются принудительно госпитализировать, он должен реагировать на такие противоправные действия, в частности, вызвать полицию, составить заявление о противозаконном ограничении (или покушении на ограничение) конституционных прав, позвонить на "горячую линию" полиции и изложить все обстоятельства происшествия с указанием всех лиц, принимавших в них участие, официально сообщить главному врачу о действиях его подчиненных, составить заявление о признаках уголовного преступления.

Как сообщалось, Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-19. Согласно инициированному министром здравоохранения постановлению, учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19 или находившихся в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке. Кроме того, предусматривается обязательная госпитализация таких лиц и назначение карантина лицам с установленным диагнозом COVID-19, а также уклоняющимся от лечения в добровольном порядке.

Минздрав должен разработать утвердить порядок обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19, и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.