"Слуга народа" отказывается от госфинансирования партии в пользу Стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом

Партия "Слуга народа" отказывается от государственного финансирования деятельности политической силы на 2020 год и призывает другие политические силы последовать этому примеру, заявляет ее глава, первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - цитирует слова Корниенко пресс-служба фракции.

Корниенко призвал все парламентские партии, которые по закону получают финансирование из бюджета, поступить аналогично. Он подчеркнул, что общая сумма, которая согласно закону направляется на деятельность партий, составляет 212,6 млн грн. По его словам, за эти деньги страна сможет обеспечить медиков надлежащим количеством индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии или потратить их на другие цели, которые украинские медики сочтут приоритетными.

Корниенко отметил, что партии уже получили финансирование за первый квартал этого года, и этих средств должно хватить для того, чтобы финансировать партийную деятельность текущего года, хотя придется "затянуть пояса" и отказаться от ряда проектов.