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09:20 27.03.2020

ЕС позднее оценит целесообразность ограничения на въезд иностранцев, на внутренних границах обеспечит "зеленые коридоры"

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ЕС позднее оценит целесообразность ограничения на въезд иностранцев, на внутренних границах обеспечит "зеленые коридоры"

Европейский союз позднее оценит целесообразность ограничения на въезд иностранцев, введенного из-за коронавируса, а на своих внутренних границах обеспечит "зеленые коридоры" для перевозки грузов.

"Мы усилили контроль над нашими внешними границами, скоординированно временно ограничив поездки несущественной важности (иностранных граждан - ИФ) в ЕС, - говорится в заявлении Европейского совета, которое принято на видеоконференции вечером в четверг. - Мы своевременно оценим ситуацию и решим, стоит ли продлевать эти меры".

Ограничения передвижения останутся и на внутренних границах Шенгенского пространства.

"Там, где введен временный внутренний пограничный контроль, мы обеспечим бесперебойное управление границами для людей и товаров и сохраним функционирование единого рынка", - заявили лидеры стран ЕС, отметив, что такие меры предусмотрены Шенгенским кодексом о границах. А для быстрой перевозки грузов будут установлены "зеленые коридоры".

Специальная комиссия стран ЕС срочно рассмотрит проблемы граждан ЕС, заблокированных на внутренних границах ЕС и не имеющих возможности вернуться в свои страны, а также трансграничных и сезонных работников, которые по роду своей деятельности должны пересекать границы.

В заявлении подчеркивается особая важность обеспечения всех стран ЕС необходимым медицинским оборудованием и средствами защиты. Координация этих поставок названа "наиболее острым приоритетом".

Лидеры государств ЕС поручили Еврокомиссии увеличить первоначальный бюджет стратегического запаса медицинского оборудования, в том числе для интенсивной терапии, а также вакцин и терапевтических средств.

Евросоюз сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии коронавируса, сохранив при этом европейские ценности и образ жизни, заявили лидеры стран ЕС.

"Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему для Европы и всего мира. Она требует срочных, решительных и комплексных действий на уровне ЕС, на национальном, региональном и местном уровнях", - говорится в совместном заявлении.

"Мы осознаем бремя, которым эти меры ложатся на всех наших граждан, и высоко оцениваем их чувство ответственности", - отмечается далее в документе.

Лидеры стран ЕС заявили о решимости сотрудничать с международным сообществом и внешними партнерами союза в борьбе с глобальной пандемией.

Страны ЕС продолжат работу по пяти направлениям, определенным на видеоконференциях 10 и 17 марта: ограничение распространения вируса, обеспечение необходимыми медицинскими материалами, продвижение научно-исследовательской работы, преодоление социально-экономических последствий пандемии. Они будут помогать возвращению граждан, застрявших в третьих странах.

Теги: #ес #граница #коронавирус
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