Спецрейс катарских авиалиний доставляет 140 украинцев из Бангкока в Доху, в Киев граждане прибудут 27 марта вечером

Спецрейс катарских авиалиний 27 марта вылетел из Бангкока (Таиланд) в Доху (Катар) со 140 украинцами на борту, откуда они спецрейсом украинской авиакомпании SkyUp вечером того же дня прибудут в Киев, сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде.

"Утром 27 марта из Бангкока спецрейсом катарских авиалиний из Бангкока в Доху вылетело 140 граждан Украины. Уже сегодня вечером они прибудут на родину спецрейсом авиакомпании "SkyUp" по маршруту Доха-Киев! ", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что предоставленной возможностью вернуться в Украину воспользовалось только 140 граждан из более 300. В частности, других таких спецрейсов не будет.

Кроме того, в связи с ожидаемым закрытием Украиной границ до конца пятницы 27 марта и прекращением всех пассажирских перевозок посольство совместно с министерством иностранных дел Украины прорабатывают возможность осуществления уже запланированных спецрейсов из Таиланда в Украину. В частности, чартерных рейсов авиакомпании "Azur Air Ukraine " с о.Пхукет в Киев 28 марта, спецрейса Международных Авиалиний Украины PS1172 по маршруту Бангкок-Киев 29 марта.

"Мы Вас обязательно проинформируем в случае получения информации по этому вопросу", - подчеркнули в посольстве.