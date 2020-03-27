В Одессе пожарные ликвидируют возгорание жилого дома

В Одессе спасатели ликвидируют пожар на 6-м этаже 6-этажного жилого дома, ориентировочная площадь возгорания 400 кв.м.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, 27 марта в 2:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме.

Спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 6-м этаже 6-ти этажного жилого дома.

"В 3:42 в связи с угрозой распространения пожара номер вызова повышен до "Пожар РАНГ №2". Во время тушения пожара самостоятельно покинули дом 50 человек. В 07:00 пожар локализован, сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара. Ориентировочная площадь пожара - 400 м2", сказано в сообщении.

От ГСЧС привлечено 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.