События

08:21 27.03.2020

В Одессе пожарные ликвидируют возгорание жилого дома

1 мин читать

В Одессе спасатели ликвидируют пожар на 6-м этаже 6-этажного жилого дома, ориентировочная площадь возгорания 400 кв.м.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, 27 марта в 2:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме.

Спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 6-м этаже 6-ти этажного жилого дома.

"В 3:42 в связи с угрозой распространения пожара номер вызова повышен до "Пожар РАНГ №2". Во время тушения пожара самостоятельно покинули дом 50 человек. В 07:00 пожар локализован, сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара. Ориентировочная площадь пожара - 400 м2", сказано в сообщении.

От ГСЧС привлечено 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

Теги: #украина #жилой_дом #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:49 27.03.2020
Спецрейс катарских авиалиний доставляет 140 украинцев из Бангкока в Доху, в Киев граждане прибудут 27 марта вечером

Спецрейс катарских авиалиний доставляет 140 украинцев из Бангкока в Доху, в Киев граждане прибудут 27 марта вечером

07:32 27.03.2020
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:33 27.03.2020
За год Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти

За год Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти

05:47 27.03.2020
пасатели в ночь на пятницу ликвидировали пожар в одном из жилых домов Киева

пасатели в ночь на пятницу ликвидировали пожар в одном из жилых домов Киева

05:26 27.03.2020
Полицейский предстанет перед судом по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки

Полицейский предстанет перед судом по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки

03:16 27.03.2020
В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца

В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца

02:21 27.03.2020
Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом - Георгиева

Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом - Георгиева

01:57 27.03.2020
"Нафтогаз" ожидает от правительства подписания контрактов для начала реализации СРП-проектов по добыче углеводородов

"Нафтогаз" ожидает от правительства подписания контрактов для начала реализации СРП-проектов по добыче углеводородов

01:36 27.03.2020
В ГМК обеспокоены с перевозками в ЖРС, приносящими  около 10% валютной выручки

В ГМК обеспокоены с перевозками в ЖРС, приносящими  около 10% валютной выручки

00:39 27.03.2020
Ярославский обратился к президенту и премьеру, чтобы из бюджета не убирали финансирование реконструкции Днепровского аэропорта

Ярославский обратился к президенту и премьеру, чтобы из бюджета не убирали финансирование реконструкции Днепровского аэропорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

В Украине зафиксировано 196 случаев инфицированных коронавирусом

Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа"

В Черновицкой области выздоровели трое ранее инфицированных коронавирусом, пятеро заболели

В Житомирской области двое новых заболевших Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС позднее оценит целесообразность ограничения на въезд иностранцев, на внутренних границах обеспечит "зеленые коридоры"

Число жертв коронавируса в мире превысило 23,5 тыс. человек, число инфицированных - 518 тыс.

В Сингапуре из-за коронавируса будут наказывать тюрьмой тех, кто намеренно будет находиться слишком близко к другим людям

В Казахстане число заболевших коронавирусом увеличилось до 120

Число инфицированных COVID-19 во Франции приближается к 30 тыс., а количество смертей - к 1,7 тыс

За сутки в материковом Китае выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, 54 - "импортированы" из-за границы

ЕС выделил 140 млн евро на проекты по борьбе против коронавируса, в том числе на разработку вакцины

Казахстанская SCAT и украинская FlyUIA из-за коронавируса выполнят спецрейсы в Грузию

Трамп обсудит с председателем КНР COVID-19

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА