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07:32 27.03.2020

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики выпустили 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям украинских вленных вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.

Кроме этого, боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid 19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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