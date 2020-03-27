Полицейский предстанет перед судом по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки

В суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из руководителей Варашского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области, которого подозревают в получении 39 тыс грн взятки за влияние на прокурора, сообщила пресс-служба ГБР.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей Варашского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области. Правоохранитель обвиняется в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

В частности, следствие установило, что 7 августа 2019 года полицейский получил от депутата городского совета неправомерную выгоду в сумме 39 тыс. грн.

"За взятку правоохранитель обещал повлиять на принятие решения прокурором местной прокуратуры по непривлечению депутата к ответственности за нарушения при установке и эксплуатации торговых павильонов, а также неотражение их в декларации об имущественном состоянии", - отмечается в сообщении.