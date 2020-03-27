События

04:18 27.03.2020

В Казахстане число заболевших коронавирусом увеличилось до 120

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Еще 8 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Казахстане, сообщил в пятницу Оперативный штаб.

По данным на 7:50 семь новых случаев выявлены в Алматы и один - в Жамбылской области.

Таким образом, всего в стране подтверждены 120 случаев коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 60, Алматы - 47, Караганде - 4, в Жамбылской области - 3, в городе Шымкент - 2, Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях - по одному случаю.

Теги: #заболевшие #коронавирус #казахстан
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